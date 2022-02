S-au finalizat lucrarile la Cinema Victoria. Planul administratiei Fritz pentru cele cinci cinematografe aflate in reabilitare

Marti, 22 februarie, primarul Dominic Fritz a prezentat noul Cineva Victoria, a carui reabilitare s-a terminat de curand. Se mai asteapta dupa avize si licente, dar din aprilie ar putea gazdui primele spectacole, iar din mai ar putea rula si productii cinematografice in noul spatiu. Fritz, impreuna cu echipa sa, a vorbit si despre planul general care cuprinde cele cinematografe aflate, intr-un stadiu sau altul, in reabilitare: Victoria, Timis, Studio, Dacia, Freidorf."Suntem in executie cu ... citeste toata stirea