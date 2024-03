S-au furat jucariile copiilor ucraineni refugiati, plasate intr-o instalatie de arta ridicata in centrul Timisoarei

Caz revoltator la Timisoara. Persoane necunoscute au furat jucariile copiilor ucraineni refugiati in Timisoara, lasate intr-o instalatie de arta ridicata in centrul orasului pentru a marca doi ani de la izbucnirea razboiului.Jucariile dintr-o instalatie de arta din Piata Victoriei din Timisoara, multe dintre ele donate de copiii ucraineni refugiati in acest oras, au fost furate.Instalatia de arta denumita "Taken Away" a fost amenajata de doi artisti din Timisoara, Regina Damian si Lucian ... citește toată știrea