S-au implinit 30 de ani de la prima constituire a Consiliului Judetean Timis de dupa 1989

Consiliul Judetean Timis s-a imbracat in haine de sarbatoare, pentru ca s-au implinit 30 de ani de la primele alegeri libere la nivel local. In data de 29 martie 1992 a fost a fost infiintat CJ Timis, aceasta structura care a completat arhitectura administratiei publice. A fost un prilej de bucurie pentru actualii, dar si pentru fostii presedinti si membri ai institutiei, care s-au reunit intr-o sedinta festiva. Cu totii au spus intr-un singur glas ca pentru a se dezvolta in continuare judetul ... citeste toata stirea