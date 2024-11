S-au organizat. Vicepresedintii CJT sunt Alexandru Iovescu si Alin Popoviciu

Prima sedinta in plen a Consiliului Judetean Timis a fost condusa operativ de presedintele Alfred Simonis, totul derulandu-se in putin peste o ora.Dupa depunerea juramantului de cele doua doamne consilier judetean care au absentat de la sedinta de constituire - Aura Danielescu si Mihaela Sora - au fost, apoi, stabilite componenta si conducerile comisiilor de specialitate ale CJT. In ceea ce priveste alegerea celor doi vicepresedinti nu a existat nici o surpriza in privinta persoanelor. ... citește toată știrea