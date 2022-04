S-au reluat lucrarile la Centrul Comunitar de Invatare Permanenta al CJ Timis

Problemele care afectau constructia Centrului Comunitar de Invatare Permanenta care este realizat de Consiliul Judetean Timis in incinta Parcului Industrial si Tehnologic din Calea Torontalului au fost depasite, iar santierul reluat. In noua cladire vor fi oferite conditii de top pentru formarea profesionala si va contribui la dezvoltarea unei piete comune a muncii transfrontaliere, in judetele Csongrad-Csanad si Timis.Au existat probleme in ceea ce priveste respectarea termenelor de executie, ... citeste toata stirea