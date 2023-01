Sa fim prudenti! Momentan, Lugojul nu are pacienti internati cu gripa

Romania se afla la un pas de epidemie de gripa. Cazurile se inmultesc rapid, iar temperaturile peste medie favorizeaza raspandirea virusurilor.La Lugoj, desi Compartimentul de Primire Urgente din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" este in permanenta frecventat de pacienti cu viroze respiratorii, la ora actuala nu exista pacienti cu gripa internati in cadrul sectiei de Boli Infectioase. In schimb, sunt internate patru persoane depistate pozitiv cu coronavirus."Intr-adevar, au fost ... citeste toata stirea