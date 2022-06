Sa pastram apele curate! Aproape 6 tone de gunoaie scoase din raurile din Banat

Campania "Curatam Romania" s-a incheiat in 31 mai, dupa 2 luni de actiuni prin care cu mic, cu mare, angajatii ABAB Timisoara si colegii lor din toata tara au curatat raurile, malurile lor, padurile, in general locurile in care ne place sa mergem.ABA Banat, numai prin actiunile sale directe, pe care le-a initiat, a reusit sa stranga 5.720 kg de deseuri, de pe tronsoane mai lungi sau din punctele critice semnalate de opinia publica, de pe raurile care impanzesc aria de ... citeste toata stirea