Sa vina ofertele! Primaria Lugoj a lansat licitatia pentru refacerea Podului de Fier

Administratia lugojeana a fructificat sansa obtinerii unor fonduri consistente, care erau imposibil de procurat de la bugetul local, in conditiile in care expertizele privind cele doua poduri rutiere ale urbei aratau grade ridicate de uzura, iar luni, 12 februarie, a lansat licitatia pentru executia lucrarilor de reabilitare a Podului de Fier.Prezenta procedura are ca obiect executia de lucrari pentru reabilitare pentru asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale in conditii de siguranta ... citește toată știrea