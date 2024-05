SACI 2024, manifestare stiintifica de anvergura internationala la UPT, cu invitati de pe patru continente

Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit joi, 23 mai 2024, deschiderea oficiala a celei de-a XVIII-a editii a simpozionului international SACI (Symposium on Applied Computational Intelligence), un eveniment stiintific de anvergura organizat in comun de Universitatea Politehnica Timisoara si Obuda University, Budapesta, Ungaria, ce a reunit specialisti de pe 4 continente, din Statele Unite si Mexic pana in China si Japonia, sau din Canada pana in Australia si Noua ... citește toată știrea