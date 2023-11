Presedintele Romaniei Klaus Iohannis intervine in forta in numele statului pe care-l reprezinta, dar si in numele Uniunii Europene, in batalia pentru Africa. Sau cel putin asta incearca sa sugereze, demarand in aceasta zi un safari prin patru state ale continentului. In continuare, voi explica atat titlul pe care l-am pus acestui editorial, cat si in ce consta batalia reala pentru Africa.De mai mult timp, continentul african este disputat, pe bucati sau chiar in integralitatea lui, de catre ... citeste toata stirea