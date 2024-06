Safe Roads - All Clear sau fara consum de droguri si de alcool la volan pe strazile din Timis

In data de 15 iunie 2024, la Timisoara, va avea loc o ampla manifestare privind siguranta rutiera intitulata Safe Roads in cadrul campaniei All Clear cu motto "No Drugs, No Alcohol, Safe Travel!".Marti 4 iunie, evenimentul a fost prezentat, la Universitatea de Vest din Timisoara, in prezenta echipei de implementare.Tiberiu Lorinczi, All Clear, a explicat ca marele obiectiv al Safe Roads este sa sensibilizeze participantii la trafic si totodata sa atraga atentia publicului larg asupra ... citește toată știrea