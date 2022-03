Salvatori si in timpul liber. Doi pompieri si-au ajutat colegii sa stinga un incendiu care a cuprins doua case si un garaj. Foto

S-a dat alarma duminica dupa-amiaza dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o gospodarie.Flacarile au pornit in apropierea unei case din Petrosani, in garajul in care se afla si o masina. Focul s-a extins rapid, ajutat si de materialele din care era construit garajul.Doi pompieri, care erau in timpul liber si treceau prin zona nu au stat pe ganduri si au sarit in ajutorul oamenilor.Ei au transmis toate detaliile dispecerului la 112, dupa care au limitat extinderea incendiului pana la sosirea ... citeste toata stirea