Sambata Mortilor: Traditii, superstitii si ce se da de pomana in aceasta zi

Sambata Mortilor se sarbatoreste inainte de Rusalii si este o sarbatoare dedicata pentru pomenirea mortilor. Aceasta sarbatoare nu are o data fixa.Sambata Mortilor este, in acest an, pe 11 iunie 2022.Totusi, exista foarte multe superstitii legate de aceasta sarbatoare. Printre cele mai cunoscute in mediul rural se refera la dormitul afara sau mersul la fantana.Tot in aceasta zi se duc la biserica crengi de tei si frunze de nuc, pe care preotii le sfintesc, iar mai apoi crestinii le pun la ... citeste toata stirea