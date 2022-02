Sanctiuni aplicate in urma meciului de fotbal AFC UTA Arad si FC Dinamo Bucuresti

In urma meciului de fotbal dintre echipele AFC UTA Arad si FC Dinamo Bucuresti, Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara a sanctionat contraventional 52 de suporteri, cu amenda in valoare totala de 9900 lei si s-a luat asupra acestora masura de interzicere a accesului la competitiile sportive, pe o perioada de 1 an.Suporterii au fost sanctionati pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice. De asemenea, a fost sanctionat contraventional organizatorul, cu ... citeste toata stirea