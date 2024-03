Sanctiuni de 20.000 de lei, aplicate de politistii locali pentru colectare si predare catre un operator neautorizat de deseuri

Politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului aflati in patrulare au observat, in aceste zile, pe Strada Zurich, o camioneta incarcata cu deseuri amestecate, inclusiv resturi de la materiale din constructii. In urma verificarilor a fost identificata persoana care a colectat deseurile, aceasta fiind sanctionata cu amenda in valoare de 10.000 lei, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului."Totodata, politistii locali au identificat si detinatorul deseurilor, care a fost si ... citește toată știrea