Politistii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au actionat, in perioada 28.09.2023 - 05.10.2023, pentru verificarea si luarea de masuri in cazul a 74 de sesizari scrise si telefonice, precum si autosesizari ale politistilor locali referitoare la lucrari executate fara autorizare de construire, ocuparea domeniului public cu schele si materiale fara aprobare si fara plata taxei zilnice, imprejmuirea ilegala a domeniului public, sisteme de publicitate ... citeste toata stirea