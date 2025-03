Sanctiuni de zeci de mii de lei! Avalansa de amenzi pentru depozitare ilegala de deseuri, la Lugoj

Administratia lugojeana a anuntat toleranta zero pentru cei care aleg sa polueze si sa arunce gunoiul pe domeniul public. Concret, subordonatii Primariei au intensificat controalele in zonele cu potential crescut de abandonare a deseurilor pe domeniul public si privat.Astfel, in ultimele sase luni s-au dat amenzi in valoare de 53.000 de lei pentru depozitarea ilegala de deseuri pe domeniul public. Este o crestere semnificativa in comparatie cu perioada similara a anului trecut."In perioada ... citește toată știrea