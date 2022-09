Sanctiuni drastice pentru abandonarea deseurilor pe domeniul public

Mai multi timisoreni au fost sanctionati drastic de oamenii legii, dupa ce au fost surprinsi de camerele de supraveghere.Politia Locala Timisoara a dat amenzi de zeci de mii de lei persoanelor care au fost surprinse in ultimele luni in timp ce au aruncat deseuri pe domeniul public. Au fost si situatii in care oamenii legii au aplicat sanctiunea maxima, in valoare de 20 de mii de lei."O persoana a fost depistata abandonand resturi din locuinta la intersectia strazilor Lidia cu Panselelor, alte ... citeste toata stirea