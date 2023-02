Sanctiuni in valoare 11100 lei aplicate proprietarilor de caini de pe Aleea Viilor si Armoniei

Directia Generala a Politiei Locale Timisoara a organizat ieri o noua actiune pentru verificarea modului in care proprietarii de caini respecta legislatia in vigoare referitoare la detinerea si ingrijirea acestor animale de companie, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Timis - Biroul Protectia Animalelor, reprezentanti ai Primariei Timisoara - Directia Calitatea Vietii si ai societatii de ecarisaj Danyflor. De aceasta data s-a actionat in zonele Calea Lipovei, ... citeste toata stirea