Sanctiuni la centrele pentru seniori, adulti cu dizabilitati si copii din Timis

In perioada 5-13.12.2024, ITM Timis a desfasurat Campania nationala privind verificarea modului in care se respecta prevederile legale in domeniul relatiilor de munca la centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice, centrele rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati si cele destinate copiilor, cod CAEN 8730 CR-V-I, cod CAEN 8790 CR-D-I si cod CAEN 8790 (doar centrele rezidentiale pentru copii).Obiectivele campaniei au vizat identificarea si verificarea agentilor ... citește toată știrea