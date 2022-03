Sanctuarul neolitic de Muzeul Banatului revine in curand noul muzeu construit la Parta

Muzeul Banatului din Timisoara, inchis de mai multi ani publicului din cauza lucrarilor de restaurare, gazduieste un unicat: Sanctuarul Neolitic de la Parta, vechi de 6.000 de ani. Acesta se afla intr-o incapere de la parterul Castelului Huniade incepand din 1983.Artefactul aflat in Castelul Huniazilor, restaurat din lut si nuiele, va ajunge inapoi la Parta, in muzeul care se construieste in localitatea situata la zece kilometri de Timisoara.Sanctuarul a fost descoperit in anul 1981 cu ... citeste toata stirea