Perioada adolescentei este una plina de provocari, dar si de bucurii. Fiecare tanar ar trebui sa aiba prilejul sa traiasca lipsit de griji, insa din pacate, viata are uneori alte planuri.Gabriela Fogas, o tanara din Manastiur in varsta de doar 15 ani, a fost diagnosticata acum mai bine de doi ani cu o boala nemiloasa - sarcom Ewing, o forma de cancer osos. De atunci, fata lupta cu toate fortele cu boala, cu mult curaj, asteptand ziua in care se va face bine. Familia ii este alaturi si isi ... citeste toata stirea