Sanse bune! CSM Lugoj pierde la limita in Turcia, dar calificarea inca se joaca

Dupa infrangerea greu digerabila si la fel de greu explicabila de la Dinamo, CSM Lugoj a reusit un joc foarte bun in Turcia, de unde se intoarce cu doua seturi care dau sanse la o calificare in semifinale.Evolutia lugojencelor a fost oscilanta in acest inceput de an, cu un joc bun acasa, in fata celor de la CSM Alba Blaj, incheiat cu o infrangere la limita, 2-3, urmat apoi de doua meciuri in deplasare foarte slabe, pierdute in Cupa Romaniei, 0-3 cu Targoviste, respectiv in campionat, 1-3 cu ... citeste toata stirea