Sanse egale pentru categoriile de elevi cu dificultati, prin invatarea remediala

"In noul pachet legislativ al educatiei, programul "Invatare remediala" este menit sa asigura sanse egale pentru elevii cu dificultati de invatare sau pentru cei care, din diferite motive, au un regres scolar.Programul este gandit intr-un mod complex, astfel ca poate fi realizat in cooperare cu organizatii non-guvernamentale, in regim de voluntariat si poate include activitati pentru intreaga familie, in masura in care acestea sprijina invatarea.Scolile vor face o analiza a nevoilor de ... citeste toata stirea