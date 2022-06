Sanzienele, numite si preotesele soarelui, sarbatorite vineri, la 10 km de Timisoara

Credinciosii ortodocsi sarbatoresc, vineri, 24 iunie, Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, manifestare religioasa cunoscuta in popor si sub numele Dragaica sau Sanzienele.Traditia se spune ca in noaptea de Sanziene (23 spre 24 iunie) se deschid portile cerului si lumea de dincolo vine in contact cu lumea pamanteana.Asadar, vineri, 24 iunie, de la ora 17.00, la Sacalaz, la 10 km de Timisoara, umanistii din Timis sarbatoresc Sanzienele 2022.In calendarul popular, ziua de 24 iunie este ... citeste toata stirea