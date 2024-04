Saptamana Altfel, cu 2.000 de copii la Aquapic si Muzeul Apei Aquatim!

Aquatim a dat startul, luni dimineata, unei activitati intense si consistente, arhicunoscuta "Saptamana Altfel", asteptata, an de an, cu interes major de catre elevii mici si mari ai Timisoarei si ai imprejurimilor ei.Luni, Aquatim a deschis larg portile Centrului Educational Aquapic, urmand ca, de maine, si Muzeul Apei sa se dezvaluie, in toata frumusetea lui incredibila, ochilor curiosilor scolari. Aquapic va primi, in Saptamana Altfel, peste 500 de copii, Muzeul... peste 1500!"Interesul ... citește toată știrea