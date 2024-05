Saptamana Scoala in Siguranta, in Timis

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis vor demara, in perioada 14-17.05.2024, activitatea "Saptamana Scoala in Siguranta", care se va desfasura la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Timis.Prin intermediul acestor activitati se urmareste constientizarea elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor cu privire la necesitatea adoptarii unei atitudini pozitive in prevenirea violentei in mediul scolar si asigurarea unui climat educational optim.In acest ... citește toată știrea