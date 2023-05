Dupa interesanta vizita la Statia meteo Lugoj, Saptamana verde a continuat joi, 11 mai, pentru cei mai mici elevi ai Liceului Teoretic "Coriolan Brediceanu", cu o noua actiune desfasurata in mijlocul naturii. De data asta, copiii au luat parte la o actiune practica si educativa desfasurata pe Insula Cotu Mic, in parteneriat cu o organizatie non-guvernamentala specializata in probleme de mediu, "Verde de Banat".Elevii claselor a V-a A si B, coordonati de prof. Daniela Ghinea si prof. Astrid ... citeste toata stirea