Saptamana viitoare se inchide traficul pe strazile 1 Decembrie 1918, Sfanta Rozalia si Frunzei. Programul lucrarilor

Pe 11 si 12 aprilie, trei strazi din Timisoara vor fi inchise pentru trafic din cauza lucrarilor. Sunt vizate strazile 1 Decembrie 1918, Sfanta Rozalia si Frunzei. Programul restrictiilor de trafic este urmatorul:- inchiderea traficului rutier pe str. 1 Decembrie 1918, pe tronsonul cuprins intre str. Ghirlandei si str. Mitropolit Varlaam, in perioada 12.04.2022 - 22.04.2022, in vederea executarii lucrarilor de frezare, respectiv in perioada 16.04.2022 - 17.04.2022 pentru executarea lucrarilor ... citeste toata stirea