Sapte energizante l-au ucis pe Ionut. Inima i s-a oprit inainte sa isi faca un tatuaj

Un tanar de 23 de ani a fost ucis sub ochii prietenilor de energizante. Sapte bause inainte sa isi faca un tatuaj. Inima i s-a oprit la Conventia Internationala a Tatuatorilor din Timisoara. L-au resuscitat prietenii, apoi medicii sositi la fata locului, minute in sir. In zadar. Politistii au deschis acum o ancheta pentru moarte suspecta.Ionut avea 23 de ani si era deja un impatimit al tatuajelor. Ieri venise la marele eveniment din Timisoara pentru a-si completa colectia. A stat cateva ore, ... citește toată știrea