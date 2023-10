Cele sapte persoane retinute in dosarul introducerii fara drept in tara de deseuri provenite din spatiul intracomunitar au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, in urma unei decizii a judecatorilor de la Tribunalul Timis, scrie news.ro.Cei sapte sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat in forma calificata, complicitate la contrabanda in forma calificata.Acestia au fost arestati preventiv incepand din 3 octombrie pana in 1 noiembrie, inclusiv.Cele 7 persoane ... citeste toata stirea