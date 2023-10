Sapte persoane au fost retinute in urma perchezitiilor vizand o grupare specializata in introducerea fara drept in tara de deseuri provenite din spatiul intracomunitar, desfasurate duminica in mai multe judete. De asemrenea, in mai multe depozite au fost gasite 48 de tone de deseuri.Sapte persoane au fost retinute in urma celor peste 40 de perchezitii imobiliare.Sumele de 73.000 de euro, 66.000 lei si 600 de franci elvetieni au fost confiscate.In depozitele perchezitionate au fost gasite ... citeste toata stirea