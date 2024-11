Sapte pescari, cercetati pentru braconaj pisciol. Pestii au fost vanduti fara acte catre persoane fizice si firme

Procurorii din Moldova Noua instrumenteaza doua dosare in care mai multe persoane sunt suspectate ca au pescuit ilegal din Dunare, inclusiv specii interzise pentru pescuit, precum sturion si salau vargat. Pestele era vandut fara acte catre persoane fizice sau firme. In unul dintre dosare este implicata si o societate cu activitate in domeniul turismului.In dosarul instrumentat de Parchetului de pe langa Judecatoria Moldova Noua sunt cercetate sapte persoane, dar este vizata si o societate ... citește toată știrea