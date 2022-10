Sapte strazi din nordul Timisoarei vor avea iluminat public modern

Sapte strazi din nordul Timisoarei ar urma sa aiba iluminat public modern, transmit reprezentantii primariei. Joi, 13 octombrie, a fost semnat, in urma licitatiei, contractul de proiectare si executie cu ELBA COM SA, pentru extinderea iluminatului public in Calea Aradului Est.In urma lucrarilor, vor fi construiti 73 de stalpi dotati cu 73 de corpuri de iluminat cu LED. Acestia vor amplasati pe strazile Marcel Iancu, Marginii, Constantin Valceanu, Ion Barbu(partial), Petru Culianu, Alexandru ... citeste toata stirea