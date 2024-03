Sarbatoare de Ziua Politiei Romane: avansari in grad si competitii sportive

In contextul Zilei Politiei Romane, astazi, la sediul IPJ Timis, a avut loc o sedinta sustinuta de conducerea unitatii, in care au fost avansati pentru merite exceptionale in atingerea unor obiective deosebite in activitatea profesionala 33 de politisti in gradul profesional urmator inainte de indeplinirea stagiului minim, dintre care opt ofiteri si 25 de agenti.Alti 162 de politisti au fost avansati in gradul profesional urmator la indeplinirea termenului, dintre care 37 de ofiteri si 125 de ... citește toată știrea