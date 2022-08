Sarbatoare in orasul castanilor! Artisti de renume vin la Zilele Orasului Faget

Trei zile de sarbatoare se anunta la Faget. Zilele Orasului aduc laolalta artisti de renume, pentru toate gusturile.In organizarea Consiliului Local Faget, Consiliului Judetean Timis, in parteneriat cu Primaria Faget si Casa de Cultura a orasului Faget, evenimentul muzical debuteaza duminica, 14 august, orele 19.30, cand in Parcul Central "Regele Mihai I" vor incalzi atmosfera DJ Heigl, DJ Alia si DJ Victor Stan.Luni, 15 august, in Parcul Central "Regele Mihai I", de la ora 19, Consiliul ... citeste toata stirea