In fiecare toamna, Facultatea de Stiinte ale Comunicarii organizeaza in cadrul Zilelor FSC o serie de evenimente didactice si stiintifice care includ vizite ale elevilor de liceu la facultate, numeroase ateliere de lucru pentru studenti, intalniri ale acestora cu reprezentantii companiilor de profil, prezentarea unor oferte de practica si a unor oportunitati de studiu in strainatate sau mese rotunde.Facultatea de Stiinte ale Comunicarii, prezenta in peisajul educational al UPT organizeaza ... citeste toata stirea