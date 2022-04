Biserica Romano Catolica marcheaza marea sarbatoare a Floriilor, duminica, 10 aprilie 2022, iar peste o saptamana, in 17 aprilie, Pastele 2022.Duminica Floriilor celebreaza intrarea solemna a lui Isus Cristos in Ierusalim - eveniment in amintirea caruia are loc procesiunea credinciosilor pe strazile orasului - si deschide Saptamana Sfanta, care face amintirea patimirii lui Cristos si culmineaza cu ... citeste toata stirea