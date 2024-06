Sarbatoarea Sanzienelor 2024. La noapte cerurile se deschid, iar Sanzienele incep sa danseze

Sanzienele reprezinta o sarbatoare populara romaneasca, cunoscuta si sub numele de Dragaica. In credinta populara, Sanzienele erau femei frumoase care locuiau in paduri si nu puteau fi vazute de oameni.Se spune ca Sanzienele coboara pe pamant in noaptea de 23 spre 24 iunie, care este o noapte magica.Sanzienele, cunoscute si sub numele de Dragaica in anumite regiuni, sunt o sarbatoare romaneasca ce isi are originea intr-un vechi cult al soarelui. Sarbatorita pe 24 iunie, Sanzienele au o ... citește toată știrea