In acest final de saptamana sarbatorim valorile si traditiile care ne definesc ca popor, iar in Iulius Town am pregatit mai multe surprize. "La multi ani, Romania!", vom spune la unison, pe 1 decembrie, in Iulius Town, unde vom sarbatori ziua romanilor de pretutindeni intr-un mod inedit. Atat cei mari, cat si cei mici se vor bucura de un spectacol sustinut de artisti romani, vor primi stegulete cu tricolorul, iar copiii vor putea participa la un atelier creativ.Vineri, 1 decembrie 2023, ... citeste toata stirea