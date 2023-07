Luni, 17 Iulie, Beraria 700 se pregateste sa gazduiasca un eveniment culinar deosebit - Culinaria Banatica. Cu tema "Incursiune in povestea sarmalelor, de la legenda la realitatea contemporana", acest eveniment aduce in prim-plan una dintre cele mai indragite delicatese ale bucatariei traditionale: sarmalele.Incepand cu ora 19:00, Culinaria Banatica va oferi participantilor ocazia de a explora istoria sarmalelor si modul in care acestea s-au transformat intr-un preparat emblematic al ... citeste toata stirea