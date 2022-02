Sase morti de COVID19 si sase cadre medicale infectate, in ultimele 24 de ore, in Timis

In spitalele din judetul Timis, 6 cadre medicale au fost confirmate cu COVID19, in ultimele 24 de ore - a informat Directia de Sanatate Publica Timis, duminica, 13 februarie. Acestea au forme usoare si sunt tratate ambulatoriu.Numarul persoanelor cu COVID19 internate era de 393, iar la ATI, 43.De asemenea, au fost inregistrate si 6 decese din cauza COVID19, de sambata, pana duminica. Numarul total de decese, in cei doi ani de pandemie a ajuns la 1.939, in Timis.Situatia epidemiologica, la ... citeste toata stirea