Sase traficanti de droguri, prinsi in flagrant de politistii BCCO si procurorii DIICOT

La data de 11 aprilie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Arad, au prins, in flagrant delict, 6 persoane banuite de efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, in timp ce ar fi transportat, in vederea comercializarii, 500 de grame de substante psihoactive, in judetul Arad.Ulterior, au fost puse in executare 3 mandate de ... citeste toata stirea