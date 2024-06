Satul Altringen a prins culori noi. GALERIE FOTO

Cea de-a sasea editie a evenimentului Color The Village (Coloreaza Satul), desfasurata in weekend la Altringen, un sat apartinand de comuna timiseana Bogda, a luat sfarsit. Proiectul Asociatiei Acasa in Banat este unic in tara si isi propune sa puna in valoare arhitectura tipica din aceasta zona. In cele trei zile, circa 400 de voluntari au muncit contra cronometru pentru a reusi sa isi ... citește toată știrea