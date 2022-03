Scadere a cazurilor de COVID-19, in Timis. Rata de infectare a crescut usor

TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 148 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 889 de teste, din care 512 teste rapide, si 1 deces.La nivel national s-au inregistrat 1.939 de cazuri de coronavirus si 10 de decese.In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 4,63 la mie. Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 20 sunt copii.Avem 4 focare active de COVID in TimisSpitalul ... citeste toata stirea