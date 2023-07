La sesizarea cetatenilor ajunsi la disperare, Nicolae Robu, fostul primar al Timisoarei, a facut sambata o descindere la locul cu pricina pentru a vedea cu ochii lui ce ii descriau oamenii prin mesaje."Am vazut ce puteti vedea si dv in filmuletul atasat. In fata unor asemenea imagini, cuvintele nu-si mai au rostul!P.S. Pentru a preintampina orice speculatii: filmarea e facuta sambata, 15.07.2023, iar eu am plecat la Mamaia duminica 16.07.2023 dimineata, cu avionul cursa directa Timisoara - ... citeste toata stirea