Scandal intre doi barbati, la Buzias. Victima a fost dusa de urgenta la spital, agresorul a ajuns la Politie

Un scandal a izbucnit, miercuri seara, intre doi barbati, in orasul Buzias din judetul Timis. Unul dintre acestia l-a lovit pe celalalt cu un obiect, iar in urma loviturii cel ranit a ajuns la spital. Agresorul a fost dus la sediul Politiei unde este audiat."Azi, 26 Iunie a.c., in jurul orei 20:27 politistii orasului Buzias au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Aurel Vlaicu din Buzias are loc un scandal. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca intre doi barbati ar fi ... citește toată știrea