Conform consilierului local Roxana Iliescu, proiectul de reamenajare a Caii Sagului si de transformare a acesteia intr-o adevarata Magistrala Verde va intra intr-o perioada de conservare."Va mai amintiti de mirobolantul proiect Magistrala Verde, despre care primarul Fritz ne spunea in octombrie anul trecut ca nu-i un experiment ci *cel mai ambitios si vizionar proiect de regandire a modului in care ne deplasam in oras*? Ei bine, proiectul asta intr-atat de ambitios si vizionar trebuia sa-l ... citeste toata stirea