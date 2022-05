Scandalul din Piata Victoriei din Timisoara, unde mai multi romi s-au luat la bataie, s-a sfarsit in arestul politiei pentru mai multi combatanti. Video

TIMISOARA. 10 scandalagii romi au ajuns la audieri noaptea trecuta dupa ce s-au batut in plin centurul Timisoarei, in Piata Victoriei.In cele din urma 3 barbati de 29, 31 si 32 de ani au fost retinuti si dusi in Arestul Politiei Timis si sunt cercetati pentru tulburarea ordinii si linistii publice."In cursul serii trecute, 13.05.2022, in jurul orei 21:30, politistii Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in zona centrala a municipiului Timisoara a ... citeste toata stirea