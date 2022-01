Scene cumplite, intr-o comuna din Timis. Un sofer baut a lovit intentionat o masina in care se aflau doi oameni VIDEO

Un barbat de 62 de ani din Periam, judetul Timis, a fost retinut intr-un dosar de lovire sau alte violente, distrugere si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul este acuzat ca a provocat un incident in care a lovit intentionat o alta masina aflata in trafic."In fapt, in data de 29 ianuarie a.c., barbatul ar fi condus un autoturism pe DC 30, iar intre localitatile Periam Port si Periam ar fi intrat in coliziune cu un autoturism in care se aflau doi barbati, ... citeste toata stirea